Rive de Gier : un policier municipal blessé par une motarde lors d'un contrôle de vitesse

Rive-de-Gier, France

Un policier municipal a été gravement blessé par une conductrice à moto ce jeudi après-midi à Rive-de-Gier. Deux agent effectuaient un banal contrôle de vitesse rue Edouard Vaillant au niveau de la gare quand ils ont aperçu deux motards qui roulaient très vite. Les policiers sont donc sorti de leur véhicule pour les arrêter. Pris de panique, un des deux motards, une jeune femme, s'est mise sur sa roue arrière et a perdu le contrôle de la moto.

L'un des agents réussit de justesse à l'éviter mais ce n'est pas le cas du second. Il a pris l'engin dans la cage thoracique. Il a été transporté à l'hôpital Nord en urgence, tout comme la jeune femme qui s'est légèrement blessé dans l'accident. Le policier âgé d'une trentaine d'année, souffre d'un traumatisme abdominal mais ses jours ne sont pas en danger.

Dès sa sortie de l’hôpital, la jeune femme qui aurait entre 25 et 30 ans doit être interrogée par la police. Le second motard a lui pris la fuite.

Une attitude inconsciente condamnée par le maire de Rive-de-Gier

"C'est plus de l'inconscience et de la bêtise qu'autre chose" déplore le maire de la ville Jean-Claude Charvin. Selon lui, le métier de policier est devenu un métier à très haut risque : "la police nationale ou municipale est entraînée sur des terrains de plus en plus dangereux. _Nos policiers sont dans leur rôles pour sécuriser la vie de nos concitoyens et o_n ne peut que regretter ce genre de comportements."