Rixe au Mans : "la tension montait depuis quelques jours" à Bellevue

Il y avait "au moins 30 personnes", estime un témoin. Quatre jeunes hommes ont été blessés, dont deux gravement, dans des affrontements à l'arme blanche ce mercredi en fin d'après-midi rue d'Helsinki, dans le quartier de Bellevue au Mans.

Les violences ont commencé peu après 17h30. "Plus tôt dans l'après-midi, on sentait une certaine tension dans le quartier, poursuit ce riverain. Dans l'attitude et dans le nombre des jeunes qui étaient là".

Masques, capuches et menaces de mort

D'autres épisodes récents ont marqué des voisins. Lundi en fin d'après-midi, une riveraine se souvient avoir vu une vingtaine de jeunes hommes traverser le quartier, tous habillés en noir, leur visage dissimulé par des masques et des capuches. Elle l'interprète aujourd'hui comme une répétition de l'affrontement de mercredi, qui s'est déroulé à coups de couteaux, de tournevis et de bâtons.

Un troisième habitant du quartier raconte avoir appelé la police mardi vers 22 heures alors que deux groupes s'échangeaient insultes et menaces de mort.

Les caméras pas dissuasives

On compte trois caméras de surveillance rien que sur l'immeuble au pied duquel les violences se sont déroulées, et d'autres autour de la station de tramway. Cela n'a manifestement pas dissuadé ceux qui sont venus s'affronter là. Un habitant estime même que les groupes ont sciemment choisi l'endroit "pour se mettre en scène".