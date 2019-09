Rixe à Bordeaux : un jeune homme tué pour une histoire de bière

Bordeaux, France

Une rixe a éclaté en plein centre-ville de Bordeaux ce samedi soir, vers 22 heures. Elle a fait un mort et trois blessés dont deux grièvement.

La scène s'est déroulée place Saint-Projet, au bord de la rue Sainte-Catherine. La bagarre implique un groupe de cinq jeunes originaires de Charente-Maritime et trois marginaux âgés d'une trentaine d'années.

Une bagarre aux coups de couteau

Les charentais-maritimes avaient décidé de passer la soirée de samedi à Bordeaux et s'étaient installés sur la place Saint-Projet quand trois marginaux sont arrivés et ont lancé la discussion. Ils sont rapidement devenus provocateurs, l'un des hommes a touché les cheveux d'une jeune femme du groupe de charentais-maritime. Puis il demande à un autre homme de la bande de lui donner sa bière. Ce dernier refuse et une bagarre générale éclate. Le frère du jeune homme agressé s'interpose et reçoit un coup de couteau.

Malgré les soins de premiers secours apportés par des passants, un médecin et une infirmière, la victime de 25 ans meurt quelques minutes plus tard dans l'ambulance. Dans la rixe, trois autres personnes de la bande de charentais-maritime ont été blessées, dont une sans gravité. Les deux premières ont été transportées au CHU de Bordeaux. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Trois personnes en garde à vue

Les trois marginaux ont été placés en garde à vue et sont interrogés par la police judiciaire de Bordeaux qui est en charge de l'enquête.

Une autopsie du corps du jeune homme de 25 ans doit être pratiquée ce lundi pour éclaircir les circonstances de sa mort.