Rixe à Champigny-sur-Marne : deux mineurs mis en examen pour tentative de meurtre

Après la rixe survenue lundi à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), deux mineurs interpellés lundi et depuis présentés à un juge d'instruction ont été mis en examen pour tentative de meurtre. Deux adolescents ont été grièvement blessés. L'un d'eux, âgé de 16 ans, est toujours entre la vie et la mort.

Deux mineurs, interpellés lundi dans l'enquête ouverte après une rixe entre bandes à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) qui a fait deux blessés graves, ont été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans et violences volontaires aggravées, a indiqué jeudi le parquet de Créteil.

Selon une source proche du dossier, ces deux adolescents ont "participé à l'affrontement" qui a causé les blessures graves de deux jeunes de 14 et 16 ans, "mais ne sont pas nécessairement les auteurs des coups de couteau". Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Créteil, contacté par l'AFP.

Quatre suspects nés en 2004 et 2005 ont été interpellés dans le cadre de cette enquête. Deux d'entre eux ont été remis en liberté alors que les deux autres ont été présentés jeudi à un juge d'instruction et mis en examen.

Dans la rixe, deux adolescents de 14 et 16 ans ont été grièvement blessés. Le plus jeune, âgé de 14 ans et touché notamment à l'aine, est tiré d'affaire. L'autre, 16 ans et blessé entre autres au thorax, était jeudi toujours dans le coma avec un pronostic vital engagé, selon le parquet,