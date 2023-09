Rixe dans l'Essonne : touché de coups de couteau, un adolescent de 15 ans meurt des suites de ses blessures

Un adolescent de 15 ans grièvement blessé lors d'une rixe mercredi à Corbeil-Essonnes est décédé, indique ce vendredi le parquet d'Évry, confirmant une information du journal Le Parisien.

Ce jeune avait été touché d’au moins deux coups de couteau à l’épaule et à la jambe, mercredi en milieu d’après-midi, près de la gare de cette commune de l'Essonne. Il avait ensuite été hospitalisé avec un pronostic vital engagé.

Trois personnes en garde à vue

Une enquête pour tentative d'homicide volontaire, confiée à la police judiciaire d'Evry, a été ouverte, et trois personnes ont été placées en garde à vue, deux mineurs et un majeur. La rixe opposait des bandes issues des quartiers des Tarterêts et de Montconseil.

Situé dans le sud de l'Île-de-France, le département de l'Essonne est régulièrement le théâtre d'affrontements entre bandes de jeunes adolescents venus de cités "rivales". En 2020, un quart des rixes recensées en France ont eu lieu dans l'Essonne . En 2021, 129 affrontements y ont été comptabilisés. Trois jeunes, dont deux de 14 ans, y ont été tués cette année-là.