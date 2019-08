Rixe à Juan-Les-Pins : Une bagarre générale totalement gratuite selon les premiers éléments de l’enquête

Juan les Pins, Antibes, France

Tous les témoignages concordent pour dire que les deux groupes d'une quinzaine de jeunes qui donnent les premiers coups n'avaient pas de griefs les uns pour les autres. Les deux bandes sortent en fait de la boite "Le Village" vers cinq heures du matin ce samedi. Ils sont très avinés et veulent "s'amuser" selon la source policière de France Bleu Azur. Ils se retrouvent à la Pinède à quelques mètres et entament la bagarre avant que d'autre ne se joignent à la rixe et s'en prennent tous ensemble aux policiers venus calmer tout le monde.

Le récit de la bagarre

Deux groupes d'une quinzaine de fêtards se forment vers cinq heures du matin, ils commencent à se battre et à se donner des coups. D'autres se joignent à la castagne, un des bagarreurs frappe un policier et lui fracture le tibia. Un CRS reçoit un coup de poing au visage, il a les dents cassées et un autre policier se retrouve avec un genou blessé. Des individus se ruent sur les policiers en hurlant "niquez-les !"

Des renforts de police de Cannes et Cagnes pour en venir à bout

Il faudra au final treize agents de police et CRS mais aussi des renforts de Cannes et Cagnes, des grenades lacrymogènes et une grenade de désencerclement (qui ne s'est finalement pas déclenchée) pour arrêter tout le monde. Trois clients sont interpellés, dont l'auteur des coups sur le tibia des policiers.

La garde à vue se termine

Ce dimanche trois jeunes sont toujours en garde à vue dont celui qui a blessé au tibia l'un des gardiens de la paix. Ils devraient être déférés devant le parquet de Grasse ce lundi matin à l'issu de leur garde à vue.