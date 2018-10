Deux mois après la rixe qui a opposé les clans des rappeurs Booba et Kaaris dans un hall de l'aéroport d'Orly, le tribunal de Créteil doit rendre son jugement ce mardi sur cette affaire. Lors du procès début septembre, un an de prison avec sursis avait été requis contre les deux hommes.

Un mois après le procès de la rixe entre Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly, et deux mois après la bagarre qui avait secoué un des halls de l'aéroport, les deux rappeurs connaîtront leur peine ce mardi. Le 7 septembre, au procès de cette rixe à Créteil, le procureur a requis un an de prison avec sursis contre les deux rappeurs. Le tribunal correctionnel de Créteil doit rendre son jugement ce mardi.

Les rappeurs "tous les deux responsables" selon le procureur

Ils sont "tous deux responsables" de la rixe du 1er août, où ils ont "perdu toute lucidité", avait estimé le procureur lors du procès. Ils ont "entraîné leurs gardes rapprochées" dans la bagarre, avait dénoncé le magistrat. Pour les neuf autres belligérants, le procureur avait échelonné ses réquisitions selon la gravité des violences et leurs antécédents judiciaires : relaxe pour un membre du clan Booba resté à l'écart, entre six mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois ferme pour les autres. Le représentant du parquet avait renvoyé les deux leaders dos à dos : Booba "porte le premier coup de pied", mais c'est Kaaris "qui se lève et va au contact".

Plusieurs vols retardés, plus de 50.000 euros de dégâts

La scène est connue : à sept contre quatre le clan Booba affronte celui de Kaaris. Les bouteilles de parfum de la boutique duty free servent d'armes ou de projectiles. Bilan : des blessés légers dans chaque camp, plusieurs vols retardés et plus de 50.000 euros de casse.