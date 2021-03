Rixe au Champ-de-mars à Colmar : deux adolescents blessés, deux jeunes recherchés

Deux individus sont activement recherchés par la police. Mardi soir soir, vers 17 heures, au Champ-de-mars à Colmar, une rixe a éclaté entre deux jeunes et deux autres mineurs de 16 et 17 ans assis sur un banc, entre la fontaine et le manège.

Des insultes ont été lancées pour des raisons obscures par les deux agresseurs, les deux adolescents ont répondu. Puis, un petit couteau a été sorti.

Les auteurs activement recherchés par la police

Un adolescent a été touché légèrement à l'épaule avec une légère entaille, son camarade a été frappé de plusieurs coups de poing. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. La victime, touchée à l'épaule, s'est vu prescrire deux jours d'ITT Aucun jour d'ITT pour son camarade. Conduits à l'hôpital, ils sont sortis en soirée.

L'enquête est confiée à la brigade de sûreté urbaine de Colmar, pour violences volontaires en réunion avec arme blanche.