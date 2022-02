Rixe au Mans : dix jeunes de 14 à 19 ans interpellés après la bagarre qui a fait quatre blessés

Ce jeudi, le parquet du Mans apporte dans un communiqué des précisions sur la rixe qui a opposé deux groupes mercredi en fin de journée dans le quartier Bellevue. Les faits se sont déroulés à proximité du terminus du tram T2, avenue du Dr Zamenhof. Quatre personnes ont été blessées par arme blanche, indique le paquet, dont deux demeurent ce jeudi dans un état grave. Les forces de police ont interpellé dix personnes, âgées de 14 à 19 ans, qui ont été placées en garde à vue.

Couteaux, tournevis et bâtons

Le parquet précise que les deux groupes étaient armés de "couteaux, tournevis et bâtons". Sur les quatre personnes blessées, deux ont subi une intervention chirurgicale. "Leur pronostic vital n'est cependant pas engagé à cette heure" mais leur état est jugé grave ce jeudi matin.

Sur place, les policiers du Mans, appuyés par l'unité CRS numéro 8 de Vélizy, ont procédé à dix interpellations. Une enquête est ouverte "des chefs de violences volontaires commises avec arme et en réunion, et participation à un groupement formé en vue de la commission d'infractions". Le commissariat du Mans poursuit les investigations "afin de déterminer les motifs et circonstances de la rixe et de préciser la responsabilité de chacun des auteurs".