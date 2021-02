Rixe de Boussy-Saint-Antoine : détention provisoire requise pour l'auteur du coup de couteau mortel

Les sept jeunes en garde à vue suite à la rixe de Boussy-Saint-Antoine mardi, dans l'Essonne, ont été présentés à un juge ce jeudi.

Le jeune de 15 ans, qui a reconnu avoir porté le coup de couteau ayant coûté la vie à un adolescent de 14 ans et blessé un autre, est poursuivi pour meurtre sur mineur de 15 ans, tentative de meurtre sur mineur de 15 ans, violences aggravées par trois circonstances (en réunion, avec arme et préméditation) et participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Son placement en détention provisoire a été requis.

Les six autres adolescents, âgés de 16 et 17 ans, sont poursuivis pour violences aggravées et participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Le parquet demande leur placement sous contrôle judiciaire, avec une interdiction de paraître en Île-deFrance et d'être en contact avec les coauteurs, les victimes et leur famille.