Rixe en centre-ville de Rouen samedi 17 juin : que s'est-il passé ?

Que s'est-il finalement passé, samedi 17 juin, autour de 20h45, en centre-ville de Rouen ? C inq personnes ont été placées en garde à vue pour violences en réunion et port d'armes . Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un homme dans la ville, en utilisant du gaz lacrymogène. Après l'agression, trois suspects ont pris la fuite puis rejoint les deux autres. Ils ont été contrôlés et interpellés un peu plus tard. Certains interpellés faisant partie de la mouvance ultranationaliste, et alors que le concert de Médine, artiste régulièrement menacé par l'extrême-droite, à l'Armada de Rouen avait eu lieu quelques instants avant, l'idée d'une attaque politique a pu germer dans les esprits.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs publié sur Twitter un message insistant sur l'appartenance à l'"ultra-droite" des personnes interpellées.

Une affaire de cœur ?

Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet a mis les choses au point dans un communiqué publié ce lundi 19 juin au soir. Cinq personnes ont bien été placées en garde à vue samedi soir après des violences. Trois d'entre-eux appartiennent bien "à l'extrême-droite" selon le communiqué, mais il ne s'agit pas d'un acte politique. Il s'agirait plutôt "de l'aboutissement d'un conflit entre deux individus". "Les jours précédents, les deux hommes se sont insultés, menacés et donnés rendez-vous pour en découdre, tout ceci via Instagram." L'un d'eux étant mineur et venant du nord de la France. "Le mineur serait en effet entré en contact de façon provocatrice sur ce même réseau social avec l'amie de l'homme résidant à Rouen, qui aurait réagi avec une jalousie certaine."

Une jalousie, qui est allée jusqu'au moment où les deux hommes se sont retrouvés à Rouen, le mineur étant accompagné de quatre amis. Les deux principaux protagonistes étant armés d'un couteau et d'une bombe lacrymogène chacun.

Pas de lien avec le concert de Médine

Le procureur précise qu'il n'y a aucun lien entre cette rixe et le concert de Médine à Rouen. Les gardes à vues des cinq individus ont été levées ce lundi 19 juin. L'enquête se poursuit pour établit les responsabilités de chacun des principaux protagonistes, précise Frédéric Teillet.