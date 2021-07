Rixe en Essonne : une marche blanche après la mort d'Arthur

Après le décès d'Arthur, lynché dans une rixe entre bandes rivales de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge, une "marche pour la paix" est organisée mercredi soir par des collectifs de parents. Le jeune homme de 19 ans avait succombé à ses blessures dimanche soir.

Une "marche pour la paix" en Essonne. Un rassemblement hommage à Arthur, le jeune de 19 ans mort des suites d'une rixe en fin de semaine dernière entre bandes rivales de Sainte-Geneviève des Bois et Saint-Michel sur Orge, est organisé ce mercredi soir.

Le jeune homme, très violemment lynché par sûrement cinq agresseurs dans la nuit de jeudi à vendredi, a succombé à ses blessures dimanche soir. Des collectifs de parents appellent à une marche ce mercredi à 18h30 depuis l'espace Jeunes Descartes à Saint-Michel sur Orge. "L’occasion de réclamer pour la ville et ses alentours de l’ordre dans nos quartiers, plus de mesures de prévention contre les violences et, des actions de répression pour mettre rapidement fin à ce sentiment constant d’insécurité", disent les associations.

Appel au calme

Des associations locales appelaient au calme, ce lundi, sur les réseaux sociaux, par crainte de représailles. Pour ramener le calme justement, des CRS avaient été stationnés dans les deux villes en début de semaine. Une cagnotte en ligne a récolté plus de 6.000 euros également, pour soutenir la famille d'Arthur.