Rixe entre jeunes ajacciens : 7 mineurs interpellés, 1 déféré ce mercredi.

La bagarre du 29 septembre dernier aurait impliqué "de près ou de loin" environ 35 personnes, de 16 à 17 ans et demi, précise le parquet. L'enquête a permis d'identifier les principaux protagonistes.

La série d'interpellations a été diligentée lundi matin, avec la sureté départementale.

7 jeunes gens ont été placés en garde à vue. 6 d'entre eux ont été prolongées lundi soir.

"Ce sont des mineurs, âgés entre 16 et 17 ans et demi, des jeunes majeurs presque", précisait ce mercredi Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio.

Au total, 6 d'entre eux pourraient être sanctionnés par la justice des mineurs, notamment un qui devait être présenté au parquet et au juge des enfants ce mercredi 13 octobre au matin.

Un jeune homme frappé au sol

Pour ce dernier, déjà connu de la gendarmerie, le parquet a requis le placement sous contrôle judiciaire mais aussi dans un centre éducatif fermé. Des "réponses pénales de convocations" sont aussi requises pour 2 de ces jeunes qui passeront le 2 décembre devant le tribunal.

4 autres sont convoqués devant la Protection judiciaire de la jeunesse pour une réparation pénale.

"Ce sont des violences d'une particulière gravité", insistait Nicolais Septe, "on une victime avec 35 jours d'incapacité temporaire de travail et une fracture du crâne...".

Les vidéos tournées et diffusées via des smartphones ont permis de voir que "cette violence non-maîtrisée et incroyable a entraîné le fait notamment qu'on tape sur une victime alors qu'elle était au sol" développait encore le procureur à notre micro.

7 ans de prison encourus

Cela dit, les enquêteurs de la DDSP s'interrogent sur les motifs de cette rixe, qui aurait impliqué de près ou de loin environ 35 personnes. "L'histoire n'est pas très claire, toujours est-il que la rixe a été très violente [...]. Ça nous interroge parce qu'on dit qu'il y a une délinquance relativement maîtrisée des mineurs sur la Corse-Du-Sud [...]".

Les parents des coupables présumés ne seront pas inquiétés mais ils sont "responsables pénalement et responsables civils de leurs enfants". Ils auront à en répondre eux aussi le 2 décembre prochain devant la justice.

Les coupables risquent une peine maximum de 7 ans de prison.