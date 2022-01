Rixe entre deux lycéens à Cluses : l'un des mineurs placé en détention provisoire

On en sait plus sur les violents échanges de coups entre deux lycéens qui ont eu lieu lundi dans un squat près du lycée Charles Poncet à Cluses. À l'issue de la garde à vue des deux adolescents à la gendarmerie de Scionzier en Haute-Savoie, une information judiciaire pour tentative d'homicide a été ouverte ce mercredi. L'un, de 15 ans, a avoué avoir frappé un autre jeune de 17 ans. Il est placé en détention provisoire. Le deuxième, âgé de 17 ans, était complice et présent au moment des faits. Il est lui sous contrôle judiciaire.

La victime toujours hospitalisée

Le parquet d'Annecy ajoute que la victime, un jeune homme de 17 ans également inscrit au lycée Charles Poncet, est toujours sérieusement blessé à la tête. "Son état est sérieux et ne permet pas encore de l'auditionner pour avoir sa version des faits", précise le parquet. Il était toujours hospitalisé ce jeudi au Centre Hospitalier d'Annecy Genevois.

Bagarre pour un vol de téléphone

Les trois jeunes se connaissent bien, ils étaient en conflit pour un vol de téléphone portable. Le parquet de Bonneville s'est dessaisi du dossier au profit du parquet d'Annecy "au vu de la nature criminelle du dossier". Les deux jeunes ont été présentés mercredi 19 janvier dans l'après-midi devant un juge d'instruction pour mineurs.