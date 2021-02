Rixe de Saint-Chéron : le placement en détention provisoire requis pour l'auteur présumé du coup de couteau

Les six mineurs en garde à vue suite à la rixe de Saint-Chéron lundi, dans laquelle une adolescente a perdu la vie, vont être présentés à un juge d'instruction.

Les six mineurs placés en garde à vue après la rixe mortelle de Saint-Chéron lundi, dans l'Essonne, vont être présentés à un juge d'instruction, indique le parquet d'Evry dans un communiqué.

Le placement en détention provisoire est demandé pour l'auteur présumé du coup de couteau qui a coûté la vie à une collégienne de 14 ans. Il est âgé de 16 ans et est poursuivi pour meurtre sur mineur de 15 ans, violences aggravées par trois circonstances (en réunion, avec préméditation et sur mineur de 15 ans) suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et participation à un groupement en vue de commettre des violences.

Les cinq autres jeunes, âgés de 14 et 15 ans, sont poursuivis pour violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences et non assistance à un mineur de 15 ans en danger. Le parquet demande leur placement sous contrôle judiciaire, ainsi qu'une interdiction de se trouver en Île-de-France, près des familles des victimes ou à proximité les uns des autres.