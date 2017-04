Rixe à la fête foraine de Nantes : un individu interpellé ce jeudi

Une rixe a éclaté mercredi soir pendant la fête foraine à Nantes. Un homme est grièvement blessé. Son agresseur présumé a été interpellé ce jeudi matin.

Un homme de 39 ans a été arrêté ce jeudi matin, il est en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Nantes. L'individu avait pris la fuite mercredi soir après une violente rixe place Foch à Nantes, à proximité immédiate de la fête foraine. Peu avant 22h30, il s'est battu avec un autre homme : ce dernier a été grièvement blessé par un couteau au niveau de la poitrine. Transporté en urgence au CHU de Nantes, il a été opéré et ses jours ne seraient pas en danger.

L'agresseur présumé, âgé de 39 ans, est en garde à vue après avoir pris la fuite.

La fête foraine de printemps se tient derrière la cathédrale de Nantes, esplanade Saint-Pierre, jusqu'au 23 avril prochain et est ouverte tous les jours. Déjà lundi soir, la police était intervenue place Foch après avoir vu un automobiliste griller un feu rouge : il s'agissait non seulement d'une voiture volée samedi à Indre (44) mais en plus, le conducteur était un mineur de... 14 ans ! L'adolescent avait expliqué aux policiers avoir récupéré cette Twingo via "une connaissance" et vouloir tout simplement rentrer chez lui après avoir passé du temps à la fête foraine.