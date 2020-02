Rixe, menaces et faux billet : un week-end agité à Guéret

Guéret, France

Le week-end des policiers guérétois n'a pas été de tout repos. Vendredi soir, premier incident : un jeune Guérétois alcoolisé de 16 ans qui accepte mal son contrôle d'identité. Il a reçu une convocation devant le juge des enfants pour outrage et rébellion.

Samedi matin, une dame d'une cinquantaine d'année a essayé de payer ses courses au magasin Leclerc avec un faux billet de 50 euros. Il s'agissait d'un de ces "movie billet" qui sont diffusés un peu partout en France. Cette femme affirme que c'est son compagnon qui travaille sur les marchés qui lui a donné. Une perquisition a été menée à son domicile, sans résultats. L'affaire est en cours.

Samedi à 6h du matin, un automobiliste a été contrôlé avec un taux de 1.16 mg d'alcool par litre d'air expiré soit environ 2.30 g d'alcool dans le sang. Une voiture de police l'a suivi de l'avenue Mendès France jusqu'à l'avenue Manouvrier avec gyrophare, avant qu'il ne décide de se garer. Il affirme qu'"il ne trouvait pas de place". Il sera poursuivi également pour refus d'obtempérer.

Dimanche soir, un homme alcoolisé a menacé sa compagne avec une arme factice à la sortie d'un restaurant. Il était particulièrement excité et avait sur lui un couteau et des stupéfiants. Il a été placé en garde à vue.

Et enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, une grosse rixe a eu lieu au quartier Sylvain Blanchet à Guéret. 5 personnes ont été blessées, 4 légèrement et une autre un peu plus sérieusement. Une enquête est ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.