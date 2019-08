Rixe mortelle à Amiens : vers une mise en examen des trois suspects

Amiens, France

Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte par le parquet d'Amiens. Trois hommes devraient être mis en examen dans les prochaines heures. Lors de sa garde à vue, le principal mis en cause, un homme de 40 ans, a reconnu avoir porté le coup mortel à un jeune de 23 ans, dans la nuit de lundi à mardi, rue Lafayette, près du jardin des plantes à Amiens. Mais il a "contesté les conditions dans lesquels il serait survenu", selon le communiqué du procureur de la République.

Cette nuit-là, les policiers sont appelés pour intervenir lors d'une violente altercation entre 10 et 15 personnes, de deux groupes différents. Selon les témoins, "ils échangeaient des coups et des menaces dans la rue, certaines personnes étaient armées de barres de fer". Une fois sur place, les policiers ont constaté que les violences physiques avaient cessé, mais que la tension était encore palpable. C'est à ce moment-là que le principal suspect "s'est dirigé brusquement vers la victime, armé d'un cric et d'un couteau, il lui a porté un coup au niveau du thorax avec son couteau", selon le parquet.

Deux autres hommes, de 20 et 36 ans, ont été interpellés ce soir-là. L'un d'eux avait également sur lui un couteau. Ils étaient tous les trois alcoolisés.

Selon les premières auditions, la rixe aurait éclaté à cause d'un différend lié à un vol par effraction commis deux semaines plus tôt.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire des trois hommes.