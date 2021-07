Rixe mortelle à Monteux : un suspect écroué, la police lance un appel à témoins

Un jeune homme de 18 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel lors d'une rixe à Monteux (Vaucluse) le week-end dernier, a été mis en examen et écroué. Mais la police judiciaire d'Avignon lance un appel pour recueillir les éventuels témoignages de participants à la soirée.

Le principal suspect dans la rixe mortelle de Monteux a été mis en examen et écroué ce lundi. Ce jeune homme de 18 ans, habitant de Monteux, a été interpellé chez lui samedi matin. Il est soupçonné d'avoir porté un coup de couteau mortel à un père de famille de 33 ans le vendredi soir, lors d'une bagarre à la sortie du bar Wave Corner.

Devant les enquêteurs, le jeune homme s'est montré peu coopératif. Il reconnaît qu'il était présent au moment des faits, qu'il a participé à cette bagarre mais il nie être l'auteur des coups de couteau. Un homme de 33 ans a été tué et deux autres hommes, de 21 et 26 ans, ont été blessé dans la bagarre : l'un a été touché au bras et a reçu une ITT de trois mois, l'autre a reçu un coup de couteau au thorax mais n'est pas gravement blessé.

Un père de famille tué

D'après les premiers éléments, c'est une altercation sur le parking après la fermeture du bar Wave Corner qui a dégénéré. Un père de famille de 33 ans, salarié de la mission locale d'Avignon et engagé auprès des jeunes, a voulu s'interposer et a reçu un coup de couteau mortel.

La mission locale d'Avignon prévoit une marche blanche ce vendredi 9 juillet au départ de la gare d'Avignon centre, à partir de 10h, pour rendre hommage à un "conseiller "hors les murs", engagé, optimiste, serviable, qui va énormément nous manquer".

La police lance un appel à témoins

Pour mieux reconstituer les faits, la police judiciaire d'Avignon lance un appel à témoins. Elle invite ceux qui ont vu la scène, ou qui auraient des photos ou des vidéos de la soirée à contacter le 04 32 40 57 55.