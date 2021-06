Rixe mortelle de Plomelin : deux personnes mises en examen et incarcérées

Deux jours après la rixe de Plomelin qui a coûté la vie à un jeune Quimpérois, on en sait plus sur le déroulé de la soirée. Deux personnes impliquées dans la rixe ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour "violences volontaires aggravées".

Dimanche matin, vers 6h, un homme de 20 ans a été tué dans une rixe à Plomelin, près de Quimper (Finistère). Ce Quimpérois a reçu plusieurs coups de couteau sur le parking d'une salle des fêtes de la commune, où une centaine de personnes s'était réunie depuis la veille pour une soirée privée. Au moment des faits, il reste une trentaine de personnes sur le parking. Pour une raison encore inconnue, une bagarre généralisée éclate.

Dans les heures qui suivent, les gendarmes parviennent à interpeller plusieurs personnes, notamment à Brest dans les hôpitaux. Au départ, cinq personnes sont placées en garde à vue, avant que trois d'entre elles soient relâchées car elles n'étaient pas sur les lieux de la rixe au moment des faits. Les deux autres étaient, elles, bien présentes. Il s'agit de deux hommes : le premier de 21 ans est déjà connu de la justice pour des infractions routières et stupéfiants, le second est âgé de 17 ans et n'est pas connu des autorités. "On sait qu'ils ont directement participé à la bagarre, mais pas qui a porté les coups de couteau, ni pourquoi", indique le procureur de Brest, Camille Miansoni.

De nombreux témoins déjà entendus

Les deux hommes ont été mis en examen et incarcérés pour "violences volontaires aggravées". "On cherche à établir leur rôle dans cette affaire et comprendre de façon précise ce qu'il s'est passé", précise le magistrat. Pour l'heure, de nombreux témoignages ont déjà été entendus, d'autres devraient suivre.

Les obsèques de la victime, un homme intégré sans histoire, auront lieu ce mercredi à la mosquée de Penhars, à Quimper. Le club de L'US Quimper, où il évoluait, lui a rendu hommage sur Facebook. Une cagnotte en ligne a également été lancée pour soutenir sa famille. Ce 29 juin, plus de 10.000 euros ont déjà été récoltés.