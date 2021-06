Rixe mortelle de Plomelin : plusieurs gardes à vue, l'auteur des coups de couteau toujours recherché

Au lendemain de la rixe mortelle à Plomelin (Finistère) dimanche, une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame et comprendre le déroulement de cette soirée qui a coûté la vie à un jeune quimpérois de 20 ans.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le pôle criminel du tribunal judiciaire de Brest, désormais chargé de l'enquête. Dimanche matin, vers 6h, un jeune homme a été tué à l'arme blanche lors d'une rixe à l'issue d'une soirée privée organisée à Plomelin, près de Quimper (Finistère).

Plusieurs coups de couteau

Il y a eu, pour l'instant, cinq gardes à vue, mais trois ont été levées, les personnes n'étant pas sur les lieux au moment du drame. "On tente de démêler pour y voir plus clair et comprendre qui a fait quoi", affirme Camille Miansoni, le procureur de la République de Brest, qui ne connaît pas encore les circonstances de la bagarre. Une autopsie pratiquée ce lundi a révélé que la victime, un Quimpérois de 20 ans, a reçu plusieurs coups de couteau. Mais le procureur attend le compte-rendu écrit de cette autopsie avant de communiquer davantage.

Les obsèques de la victimes sont prévues ce mercredi à la mosquée de Penhars à Quimper, quartier dont le jeune homme était originaire.