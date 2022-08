Rixe mortelle du 14 juillet à Metz : un suspect interpellé en Espagne

Un mois après la rixe mortelle, qui a coûté la vie à un jeune homme originaire d'Herserange à Metz, le soir du 14 juillet dernier, le principal suspect a été interpellé il y a quelques jours en Espagne. L'information a été confirmée à l'Agence France Presse par le parquet de Metz. Le suspect, 18 ans, avait pris la fuite rapidement après le meurtre, avec sa compagne.

Une agression violente à Cadix

Le couple avait atterri à Cadix, dans le sud du pays, où il vivait chichement, selon le journal espagnol El Pais : dormant dans des foyers pour sans abri, mangeant dans des soupes populaires, et se présentant sous de fausses identités. Le fugitif a été interpellé par la police espagnole la semaine dernière, après un vol avec violences sur un passant.

La police relève alors les empreintes digitales du jeune homme, qui correspondent au mandat de recherche européen lancé par les autorités mosellanes à son encontre.

Extradition attendue

Le 14 juillet dernier, la victime de la rixe avait été agressée par deux hommes armés d'un couteau, en plein centre de Metz, vers 1h30 du matin, à l'angle des rues des Clercs et Marguerite Puhl-Demange. Le premier suspect avait été rapidement interpellé et mis en examen, une semaine plus tard. Le second a donc été rattrapé après un mois de cavale.

La justice espagnole doit maintenant décider de son extradition et de celle de sa compagne, âgée de 28 ans, vers la Moselle, où ils doivent être présentés au juge d'instruction en charge de l'enquête.