Béziers, France

Deux amis passablement éméchés sortent d'une boîte de nuit dans le centre de Béziers. Il est 3 heures et demie, dans la nuit de mercredi à jeudi, et à l'angle de la rue Solférino et de la rue Guilhemon, ils croisent trois autres personnes. Qui a provoqué qui? Cela reste à déterminer mais ce qui est sûr, c'est qu'une bagarre éclate.

Sous les coups, un des membres du duo s'effondre et reste au sol. Alertés par un voisin, les secours n'ont pas réussi à le ranimer. Une heure après le début de la rixe, l'homme de 35 ans, originaire du Lot-et-Garonne, est déclaré mort. L'autopsie précisera les causes de son décès.

Déclarations confuses à cause de l'alcool

Son ami est emmené au commissariat mais en raison de son alcoolisation, il n'est pas possible de l'entendre, ses déclarations sont confuses. Il a donc été placé en cellule de dégrisement avant sa garde à vue.

Quant au trio, il a pris la fuite.