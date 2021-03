Rixe ou simple jeu? Un jeune serait tombé à l'eau, quai Paul Boudet, à Laval

C'est une dame de 74 ans qui a donné l'alerte et appelé la police, ce lundi soir. Elle habite quai Paul Boudet, à Laval et voilà ce qu'elle dit avoir vu : "J'étais devant ma télévision, raconte-t-elle, quand j'ai entendu du chahut en bas de chez moi. Je suis allée à ma fenêtre et j'ai vu un groupe de jeunes très agités. L'un d'eux était dans l'eau jusqu'à la taille et une dizaine d'autres l'empêchait de remonter de la Mayenne. J'ai eu très peur".

La dame a immédiatement appelé la police. Quand les pompiers sont arrivés, puis les policiers après eux, tout le monde avait disparu. D'après le témoignage de cette riveraine, le jeune homme tombé à l'eau serait reparti avec d'autres, dans une voiture, pendant que le deuxième groupe s'éloignait dans la direction opposée.

Rixe? Agression? Jeu?

La police a mené une enquête de voisinage. Plusieurs autres riverains ont également déclaré avoir vu un jeune homme sortir de l'eau. Mais, à ce stade, personne ne peut formellement préciser les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé dans la Mayenne. Aucune plainte n'a été déposée. On ignore si les jeunes se connaissaient. Les témoins n'ont pas pu prendre les numéros de plaque d'immatriculation.