Rixe sur la piste de danse à La Scala à Changé : l'agresseur condamné à 4 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Laval a condamné, ce jeudi, à 4 mois de prison avec sursis un homme de 29 ans pour son implication dans une violente rixe qui avait éclaté en février 2019 sur la piste de danse de la discothèque La Scala à Changé et qui avait fait un blessé grave.

Un mois après l'audience, le délibéré a été rendu dans cette affaire ce jeudi 4 mars. Un homme a été reconnu coupable d'avoir porté un coup à un jeune fêtard sur la piste de danse de La Scala à Changé. Le tribunal correctionnel de Laval l'a condamné à 4 mois de prison avec sursis et à plus de 20.000 euros de dédommagements, pour la victime et ses proches.

à lire aussi Violente bagarre sur la piste de danse à La Scala à Changé : l'agresseur présumé nie les faits

L'affaire de la rixe du mois de février 2019 à La Scala, la discothèque de Changé : un jeune homme grièvement blessé, agressé sur la piste de danse, un coup de poing au visage qui le plonge pour plusieurs jours dans le coma au CHU de Nantes. Son pronostic vital est même engagé à l'époque.

En février dernier, l'auteur du coup avait nié toute agression. Le Procureur de la République, qui n'avait pas cru à sa version, avait requis une peine de prison de six mois ferme, aménageable.