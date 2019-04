Rixe violente entre saisonniers dans la station de ski de Val Cenis en Savoie

Val Cenis Lanslebourg, France

Le drame a eu lieu à la salle des fêtes de Val-Cenis-le-Haut. La bagarre entre saisonniers étrangers a dégénéré. Un Savoyard né en 1988, originaire de Saint-Jean-de-Maurienne a été frappé violemment. Il a été transporté en urgence vitale absolue sur l'hôpital de Grenoble. Le parquet d'Albertville confirme la rixe et l'enquête en cours pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Aux remontées mécaniques de Bonneval où travaillait depuis deux hivers le saisonnnier très grièvement blessé, on est sous le choc. On décrit un jeune Mauriennais "calme, compétent" , "un très bon élément" qui s'occupait de la patinoire de Bonneval-sur-Arc.