Rixes entre jeunes à Montargis et Amilly : une enquête pour violences aggravées ouverte

Deux rixes entre jeunes ont éclaté dimanche en fin d'après-midi dans l'agglomération de Montargis à une heure d'intervalle. Il y a six blessés légers, dont une passante qui a reçu un projectile à la tête. Une enquête est ouverte pour violences aggravées, dégradations en réunion et avec armes.

Deux rixes ont éclaté ce dimanche en fin d'après-midi, à une heure d'intervalle dans l'agglomération de Montargis, indique le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial. Une enquête est ouverte, notamment pour savoir s'il y a un lien entre ces deux bagarres entre jeunes.

Première bagarre à Montargis, quartier Kennedy

La première rixe éclate à Montargis aux alentours de 18h30, entre plusieurs jeunes, dans le quartier Kennedy, rue Saint-Just. Plusieurs personnes présentes dans un parc à proximité immédiate appellent alors les passants à se mettre à l'abri et protéger leurs enfants. Mais une femme qui se trouve dans le parc avec sa famille est blessée à l'arrière de la tête par un projectile, "probablement métallique", précise le procureur Loïc Abrial. Prise en charge par les pompiers et entendue par la police, elle a porté plainte.

Une seconde rixe à Amilly, une heure plus tard

Une heure plus tard, à 19h30, la police nationale intervient à Amilly, dans l'agglomération montargoise. Sur place, environ cinq jeunes sont légèrement blessés après une rixe. "Concernant les armes utilisées, il s'agit plutôt d'objets contondants, et non d'armes à feu", précise Loïc Abrial. Une source policière évoque "des marteaux et morceaux de bois" utilisés comme armes, dans le quartier Terres-Blanches d'Amilly. Après la bagarre, les blessés ont refusé d'être pris en charge par les pompiers, et n'ont pas porté plainte.

Dans ce quartier d'Amilly, plusieurs véhicules ont été dégradés lors de la bagarre, leurs propriétaires ont porté plainte, notamment pour des vitres brisées.

Une enquête pour violences aggravées ouverte, pas (encore) d'interpellations

La police n'a procédé à aucune interpellation, ce lundi soir. Une enquête est en cours pour violences aggravées, dégradations en réunion et avec armes. La police cherche à voir s'il y a un lien entre les deux incidents. Les forces de l'ordre, qui craignent des représailles entre les deux groupes de jeunes, a accru la surveillance dans ces quartiers.