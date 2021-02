Rixe en Essonne : à Boussy-Saint-Antoine, une bagarre "des petits sous surveillance des grands"

Pourquoi deux bandes de 30 à 40 jeunes se sont-elles affrontées ce mardi à Boussy-Saint-Antoine, faisant un mort et deux blessés ? Après cette deuxième rixe en Essonne, en à peine deux jours, la procureure de la République a fait le point ce mercredi soir sur l'enquête. Selon Caroline Nisand, les deux bandes originaires de Quincy-sous-Sénart, et Epinay-sous-Sénart se seraient données rendez-vous pour en découdre à Boussy-Saint-Antoine, située entre les deux communes.

Une "vieille rivalité"

"Ces bandes composées de 30 à 40 jeunes sont venues en uniforme noir armés de couteaux, de béquilles et de bâtons", a précisé la procureure. "Il était prévu que les plus âgés, de 17 ans, laissent les plus petits de 13 et 14 ans se battre sous leur surveillance." Les plus jeunes se sont ainsi affrontés.

Parmi eux, celui qui a porté les coups de couteaux, âgé de 15 ans et originaire d'Epinay-sous-Sénart, est allé au contact. "Il s'est retrouvé encerclé et a porté deux coups de couteaux en direction de chacun des mineurs de Quincy-sous-Sénart", précise Caroline Nisand. Il s'est ensuite rendu mardi soir au commissariat avec ses parents, reconnaissant les faits. Il était déjà connu des services de police pour port d'arme. Il est toujours en garde à vue ce mardi soir avec six autres mineurs.

Selon l'AFP, les participants à cette rixe sont majoritairement originaires du quartier des Cinéastes à Epinay-sous-Sénart et celui du Vieillet à Quincy-sous-Sénart, en rivalité "depuis des années".