Rixes mortelles : Christophe Castaner promet des effectifs supplémentaires

Par Viviane Le Guen, France Bleu et France Bleu Paris

Après la mort de plusieurs jeunes dans l'est et le nord de Paris lors de rixes, Christophe Castaner s'est rendu sur place ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur a annoncé une nouvelle stratégie de renseignement pour lutter contre les violences et promis des effectifs supplémentaires.