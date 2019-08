RN 974 en Côte-d'Or : 6 blessés dans un choc frontal à Gemeaux

Gemeaux - France

Un accident à Gemeaux, à 25 minutes au Nord de Dijon sur la route de Til-Châtel, sur la Nationale 974. Vers 16H00 ce samedi un choc frontal entre deux voitures a fait deux blessés graves et quatre blessés légers. Parmi les victimes figurent des Français mais aussi un couple de Néerlandais légèrement touché. Au total 27 pompiers des centres de secours de Dijon-Nord, de Chevigny et d'Is-sur-Tille ont été dépêchés sur place. La Route Nationale a du être coupée plus d'une heure pour permettre l'intervention des secours.