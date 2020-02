L'ancien élu communiste Bernard Deschamps toujours mobilisé contre l'antisémitisme et l'islamophobie

Nîmes, France

Ses propos dénonçant la suppression des repas de substitution dans les cantines de la mairie RN de Beaucaire en 2018 n'avaient pas plu. Bernard Deschamps ancien député et conseiller général communiste de Beaucaire avait été traité d'"islamo-collabo" par "Riposte Laïque" et "Résistance républicaine", deux sites web d’extrême droite. "J'avais pris la parole pour dire : "Allahu Akbar" n'est pas plus criminogène que "Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" et ça a soulevé l'ire bien évidemment de tous les groupes d’extrême-droite. On m'a informé qu'il y avait une déclaration extrêmement dure sur ces sites." L'un des auteurs a depuis été identifié et mis en examen pour diffamation, injures publiques envers un particulier et provocation publique à la haine. Il devait comparaître ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nîmes. En raison de la grève des avocats, le procès a été reporté au mois de mars prochain

Le combat d'une vie

Une cinquantaine de personnes avaient tenu à être là pour apporter leur soutien à Bernard Deschamps. L'ancien élu, âgé de 88 ans en a profité pour prendre la parole et rappeler que ce "combat contre l'antisémitisme et l'islamophobie était le combat de sa vie. C'est une bataille, a t-il ajouté, sans doute la plus compliquée que j'ai eu à mener au cours de ma vie." Son avocate, Me Khadija Aoudia était présente à ses côtés. " Délibérément, vous avez des pseudos directeurs de publication qui créent des sites en ligne, permettant de déverser haine, mépris et diffamation en toute quiétude parce qu'ils sont situés à l'étranger. De quel droit ? Lorsque la pensée se transforme en mots et que ces mots sont prohibés, il y a des actions de justice pour pallier l'éventualité qu'après les mots, il y ait les passages à l'acte. D'où la nécessité de ce combat qui doit être mené avec force et conviction. "