"Je l'ai reconnu tout de suite" : une gendarme girondine retrouve un pédocriminel en le voyant sur France 2

Elle n'en a pas cru ses yeux, Vanessa Cognaud, maréchal des logis-chef affectée à la brigade de Saint-Médard-en-Jalles, en mars dernier. "Je regardais le JT de France 2", explique cette gendarme girondine, et "un individu était interviewé" à Roanne, dans la Loire, dans le cadre d'un reportage sur l'élection présidentielle et les retraites.

En garde à vue trois ans plus tôt pour avoir lu des revues pédopornographique

Sauf que la tête de cet homme lui dit quelque chose. "Rapidement, je me rends compte qu'on l'avait placé en garde à vue" en 2019, "pour avoir consulté de la lecture pédopornographique dans la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, et pour non-respect du Fijais", le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sur lequel il est inscrit et qui le contraint à justifier d'une adresse tous les six mois.

La gendarme de Saint-Médard-en-Jalles explique l'avoir "reconnu tout de suite", notamment parce qu'il a "entraîné le club d'athlétisme dans lequel était ma fille. Donc son visage m'a vraiment marqué". Cet homme, âgé de 58 ans et de nationalité croate, "avait également obligation de quitter le territoire", se souvient Vanessa Cognaut.

"Là, en le voyant à la télé, je me dis que soit il avait pu revenir en France, soit qu'il était toujours dans l'illégalité". Elle décide donc de vérifier en le passant "au fichier des personnes recherchées", et constate qu'il est toujours sous le coup d'une obligation de quitter la France et qu'il "ne justifie toujours pas d'une adresse".

Condamné à quatre mois de prison ferme

Le maréchal des logis-chef alerte l'un de ses "camarades de la brigade de recherche de Mérignac, qui contacte à son tour la brigade de recherches de Roanne." Interpellé en début de semaine, cet homme a été jugé en comparution immédiate ce mercredi 20 avril et condamné à quatre mois de prison ferme par le tribunal de Roanne, pour n'avoir pas respecté son obligation de fournir une adresse.

L'homme devra quitter le territoire français après avoir purgé ses quatre mois en prison. Il avait déjà été condamné en 2014 par le tribunal de Meaux à trois ans de prison ferme pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il était sous le coup d'un arrêté ministériel d'expulsion depuis 2015, avait été reconduit à deux reprises en Croatie, et était revenu en France à chaque fois.

Il n'a pas dû penser un instant que que quelqu'un allait le reconnaître

Aujourd'hui, Vanessa Cognaut se dit "satisfaite que la justice ait suivi et qu'elle ait été juste dans ce dossier-là". "Le travail de chacun paye. Et donc ça, c'est cool", ajoute la gendarme qui relève quand même le côté "surprenant" de la situation où un homme qui se sait recherché accepte de répondre à une interview. "Il n'a pas dû penser un instant que que quelqu'un allait le reconnaître. Je trouve ça inconscient de sa part, mais quelque part, le fait qu'il ait qu'il ait fait une erreur nous permet aujourd'hui d'en arriver là", souligne-t-elle.