Roanne : 4 blessés dans un accident de la route en centre ville

23h30 boulevard Baron du Marais à Roanne. Deux voitures se percutent très violemment non loin de la gare. 4 personnes ont été blessées. Trois sont dans un état grave et ont été transportées à l'hôpital de Roanne et à la clinique de Renaison.

Les pompiers ont dû désincarcérer deux occupants d'une des voitures. On ignore encore les raisons précises de l'accident.