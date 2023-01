Roanne : 9 à 12 mois de prison ferme requis contre le père qui avait frappé l'agresseur présumé de sa fille

La salle d'audience est comble. Procès à Roanne : un père de famille et trois complices sont jugés pour avoir frappé l'agresseur présumé de sa fillette de 6 ans

Une peine 18 mois de prison (dont six à neuf mois de sursis aménageable) a été requise contre le père qui avait frappé l'agresseur présumé de sa fillette alors âgée de six ans. En d'autres termes, si le tribunal suite les réquisitions du procureur, l'homme pourrait effectuer une peine comprise entre 9 et 12 mois ferme. Les faits pour lesquels il comparaissait se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 octobre 2022 à Roanne (Loire). En tout, ils sont quatre prévenus, le père et trois voisins complices, poursuivis pour violence en réunion avec armes par destination ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours.

Trois complices

Le procureur de la République de Roanne lors de ses réquisitions devant le tribunal correctionnel Roanne, a également requis un an de prison dont six mois en sursis simple pour un voisin du père de famille. Pour un deuxième voisin, celui qui a été vu avec un câble électrique à la main, le parquet a requis deux ans de prison dont un avec sursis, du fait d'une récidive pour des faits de violences. La relaxe a été requise pour un troisième complice, et voisin du père, faute d'éléments pour l'incriminer.

Se faire justice soi-même

Fin octobre 2022, quatre hommes avaient été soupçonnés d'avoir voulu se faire justice eux-mêmes, après que la mère de la fillette de six ans s'était retrouvée nez à nez avec un jeune homme sortant de la chambre de son enfant pendant la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 octobre. L'adolescent de 16 ans était soupçonné d'avoir fait subir des attouchements à la petite fille. La nuit suivante, le père et ses trois amis avaient mis en place une sorte de surveillance du suspect, puis l'ont roué de "coups de pied", de "coups de poing" et l'ont "fouetté à l'aide d'un câble électrique alors qu'il gisait au sol", avant d'appeler la police, avait expliqué le procureur de la République de Roanne Abdelkrim Grini.

L'affaire, en octobre dernier, avait fait réagir jusqu'au ministre de la justice et jusque sur les plateaux télé (entre autres chez Cyril Hanouna). Le père avait-il eu raison de retrouver l'agresseur présumé et de le frapper en attendant la police ?

La question de l'agression sexuelle

Dans ce procès difficile, au-delà de se faire justice soi-même, plane aussi la question de l'agression sexuelle présumée. Du côté de la victime ce mardi, un mineur isolé de 16 ans, est peut-être l'agresseur d'une petite fille. Il n'était pas présent lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Roanne, pour des raisons de sécurité, et a été placé en détention provisoire.

Abdelkrim Gini, procureur de la République de Roanne © Maxppp - Yves SALVAT

La colère et l'émotion

Plusieurs fois durant l'audience, devant une salle comble, le procureur de la République a rappelé que nous étions "en État de droit et que rien ne justifie de se faire justice soi-même". "Pourquoi ne pas avoir appelé la police quand vous avez arrêté cet homme qui marchait dans la rue ?", demande le procureur.

Ou bien lorsque le père de la fillette agressé la veille s'en va "chercher un manche à balai pour le frapper", ajoute t il. À ça, le voisin répond que "tout s'est passé très vite entre la colère et l'émotion". Mais il rappelle que la police a bel et bien été appelée après avoir maîtrisé l'agresseur présumé. L'avocat de la défense lui réclame la relaxe totale parce que pour lui, "on est passé à deux doigts de la récidive".

Le procureur de la République, lors de ce procès, explique qu'il n'y a pas eu de légitime défense parce que le père et les trois complice agressent l'adolescent 24 heures après l'agression sexuelle présumée. Si l'agression des quatre Roannais avait été caractérisée le soir-même, la Justice aurait pu "accepter certaines violences, compte tenue de l’émotion et de la colère".

Tout le monde n'a pas pu assister à l'audience. Procès à Roanne : un père de famille et trois complices sont jugés pour avoir frappé l'agresseur présumé de sa fillette de 6 ans © Maxppp - Yves SALVAT

Une affaire très médiatique

Le procès devant le tribunal correctionnel de Roanne se tenait devant une salle comble. Lors de l'emballement médiatique autour de cette affaire, à l'époque, le procureur de la République a tenu à rappeler que, "en France, on ne se fait pas justice soi-même", que "l'État de droit, c'est de laisser la justice faire son travail", soulignant que l'adolescent, qui nie les faits, avait été interpellé par la police, puis mis en examen et placé en détention provisoire.

"L'État de droit doit primer

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait lui aussi estimé que "l'État de droit [devait] primer", lors d'un compte-rendu du Conseil des ministres, même si, "évidemment, nous comprenons l'émotion de ce père de famille".

"Comment agirions-nous à la place de cette personne ? Il est difficile de le dire", avait-il ajouté, mais "ce que je peux vous dire, comme porte-parole de ce gouvernement, ma conviction profonde c'est que l'état de droit doit primer, et que nous ne souhaitons pas rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes."

