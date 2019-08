Roanne : ce que l'on sait sur les vols aux cigarettes truquées

Entre samedi 27 juillet et mardi 30, six jeunes Roannais ont été intoxiqués avec des cigarettes truquées, avant d'être dépouillés. France Bleu Saint-Étienne Loire fait le point sur l'enquête.

Roanne, France

Entre samedi 27 juillet et mardi 30, six jeunes Roannais ont été intoxiqués avec des cigarettes truquées, avant d'être dépouillés. France Bleu Saint-Étienne Loire fait le point sur l'enquête.

Combien de personnes ont été agressées ?

Mercredi soir, selon le procureur de la République de Roanne, Abelkrim Grini, on comptait toujours six victimes de ces vols aux cigarettes truquées, la dernière en date mardi après-midi. Quatre ont été dépouillées square Mozart à Roanne. Au moins une autre agression a eu lieu au Coteau, en périphérie de la ville de 35 000 habitants. Une enquête pour vols aggravés et administration de substances nuisibles a été ouverte.

Quel est le mode opératoire ?

À chaque fois les victimes ont décrit le même scénario. Les agresseurs agissent en bande, "ils sont entre deux et quatre" selon le procureur. Ils sympathisent avec les victimes, jusqu'à leur proposer une cigarette roulée. Au bout de quelques bouffées, les victimes perdent conscience de leur environnement : soit elles sont euphoriques, soit elles sont léthargiques. C'est à ce moment-là qu'elles se font fouiller par les agresseurs.

Quelle est la drogue utilisée ?

C'est encore un mystère à ce stade de l'enquête. Selon le procureur l'un des médecins de l'hôpital de Roanne aurait comparé les effets de la substance avec ceux d'une drogue déjà utilisée à la Réunion, mais jamais en Métropole. Elle serait 300 fois plus puissante que le cannabis, mais pour le moment aucune analyse ne vient valider le composé chimique. Aucun mégot n'en contenant n'a été retrouvé sur les lieux. Des analyses sanguines pratiquées sur les victimes sont en cours, on devrait en connaître le résultat d'ici la fin de semaine.

Qui sont les agresseurs ?

Ce qu'on sait, c'est qu'aucune des victimes n'a dit connaître les agresseurs, durant les auditions. Pourtant, il se pourrait que les voleurs soient originaires de la région roannaise. Cela expliquerait leur habileté à masquer leurs actes des caméras de surveillance, pourtant présentes en nombre à Roanne. On sait qu'ils ont agit sur la commune du Coteau et à Roanne. Ils n'ont pas été filmés, ni reconnus, voilà ce que le procureur a communiqué concernant l'avancée de l'enquête. "Les retrouver, c'est la priorité", a-t-il affirmé.

Comment vont les victimes ?

Selon le procureur les victimes ont récupéré pleinement et n'ont pas de séquelles physiques, même si l'une a du rester en observation une journée à l'hôpital. Ils ont ou vont tous être entendus par les enquêteurs. Il s'agit de cinq mineurs et d'un majeur, tous originaires de Roanne. Après avoir fumé les cigarettes, ils ont complètement perdu conscience, l'un allant même jusqu'à manger des graviers, a confirmé le procureur.