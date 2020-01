Roannais : deux hommes radicalisés jugés à partir de ce mardi à Paris

Originaires du roannais et tous deux radicalisés, Julien Bataille, 42 ans et Jérémie Choplin, 33 ans, doivent être jugés à partir de ce mardi 21 janvier à Paris pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.

Arrêtés en 2016 suite à des conversations interceptées par les services de renseignement américain sur la messagerie cryptée Telegram, les enquêteurs français ont pu interpeller deux Roannais radicalisés : Julien Bataille et Jérémie Choplin. En détention provisoire depuis trois ans et demi, les deux hommes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris ce mardi et ce mercredi. Ils sont soupçonnés d'avoir été en contact avec le djihadiste roannais, Rachid Kassim avant son départ en Irak et en Syrie.

Julien Bataille, mentor de Rachid Kassim

Rachid Kassim, tué par un drone de la coalition internationale en 2017 à Mossoul, en Irak est cité dans plusieurs enquêtes. Il apparaît dans l'assassinat du couple de policiers à Magnanville (Yvelines) en 2016, dans l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et dans l'attentat manqué aux bonbonnes de gaz près de Notre-Dame à Paris.

Julien Bataille, 42 ans, est soupçonné d'avoir radicalisé plusieurs jeunes de sa région, dont Rachid Kassim. En d'autres termes, d'être son mentor. Julien Bataille est surnommé dans la région roannaise "le recruteur numéro 1 de Daesh". Originaire de Tarare dans le Rhône, une ville entre Lyon et Roanne, Julien Bataille est arrêté à Dole dans le Jura en 2016 où il avait rejoint sa famille. Il est également soupçonné d'avoir aidé des djihadistes français à partir en Syrie. Et notamment Saïd Arif, un djihadiste algérien condamné en 2007 à dix ans de prison pour un projet d'attentat contre le marché de Noël à Strasbourg.

Arrêté également en 2016, Jérémie Choplin avait avoué aux enquêteurs avoir été contacté par Rachid Kassim pour un projet d'attentat. Rachid Kassim aurait incité les deux Roannais à commettre des attaques terroristes sur le sol français.

Le but de ce procès de deux jours sera d'en savoir un peu plus sur tous les soupçons qui pèsent sur les deux roannais radicalisés.