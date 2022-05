Roanne : du GHB retrouvé dans le sang de deux adolescentes après une soirée en boîte de nuit

Ce sont désormais cinq dossiers qui occupent une bonne partie du temps du parquet de Roanne, au nord de la Loire. Cinq dossiers qui correspondent aux cinq victimes de piqûres dans une boîte de nuit de la ville depuis le début du mois d'avril. Les deux dernières victimes ont porté plainte après que des analyses aient révélé des traces de GHB dans leur sang.

Deux copines de 17 ans droguées au GHB

Ces deux dernières victimes se sont présentées au commissariat de Roanne ce vendredi 6 mai. Elles viennent de recevoir leurs résultats d'analyses effectuées début avril. Des analyses qui ont révélé la présence dans leur sang de GHB, un acide psychotrope plus connu sous le nom de "drogue du violeur."

Les faits remontent à la nuit du samedi 2 au dimanche 3 avril. Les deux amies de 17 ans passent la soirée au T Dansant. Tout se passe sans problèmes. Mais le lendemain les adolescentes ont des maux de têtes et ne sentent pas bien. Elles tentent de se remémorer leur soirée, mais elles ont des gros trous de mémoire. Elles ont toutes les deux un hématome avec au milieu la trace d'une piqûre sur la cuisse. Elles expliquent a priori n'avoir été victimes d'aucune violence sexuelle.

Elles se rendent à l'hôpital, où les premières prises de sang sont effectuées. A l'époque, personne ou presque ne parle de ces piqûres en discothèque, les deux amies choisissent donc de ne pas se signaler aux autorités. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'elles le font, après avoir reçu les résultats de leurs analyses.

"On passe un palier important dans cette enquête"

Le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, a ouvert deux nouvelles enquêtes pour administration de substance nuisible et violences avec préméditation. Jusqu'à présent, les analyses réalisées sur les trois premières victimes n'avaient fait état de la présence d'aucun produit stupéfiant ou psychotrope. Cela pourrait changer, puisque de nouveaux résultats d'analyses sanguines concernant le GHB sont attendus dans les semaines qui viennent pour les plaintes déposées fin avril.

Le parquet de Roanne en appelle une fois de plus "à la vigilance des jeunes gens lors de rassemblements festifs, sans tomber dans la psychose et la paranoïa." Les auditions du personnel du T Dansant et des témoins se poursuivent, ainsi que l'analyse des images de vidéosurveillance fournies par l'établissement et par la ville de Roanne. Dès que possible, un appel à témoin devait être rendu public.

