Roanne, France

Ce sera un des grands sujets d'actualité de cette année 2018 : la réforme de la justice. Depuis plusieurs mois déjà, les avocats grondent, ils craignent (notamment) la fermeture de certains tribunaux. En effet, la création d'un tribunal départemental unique était une des propositions d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. Un sénateur Les Républicains a déposé une proposition de loi dans ce sens au mois d'octobre. Ce n'est qu'une perspective de travail, mais si cette piste est retenue, dans la Loire, ce tribunal unique pourrait être à Saint-Étienne. À Roanne, les avocats sont donc sur le qui-vive. Cet été déjà, ils avaient envoyé une lettre au président de la république, car il ont peur que leur tribunal de grande instance ne soit fermé.

Des idées "bizarres et même parfois aberrantes"

"Cette proposition part, semble-t'il, d'une bonne intention pour l'efficacité et la proximité, explique Pierre-Yves Lucchiari, le nouveau bâtonnier de Roanne, Pour ce qui est de l'efficacité, on constate que, dans nos petits barreaux, les délais de prononcé de jugement sont plus courts par rapport aux grandes villes. On a donc un tribunal qui fonctionne très bien. Pour la proximité, on nous dit qu'il faut utiliser les moyens modernes comme l'informatique. Mais notre soucis est de considérer que beaucoup de justiciables n'ont pas Internet".

La semaine dernière, la ministre de la justice a tenté de rassurer : il n'y aura pas de fermeture de tribunal. Un discours qui fait sourire le bâtonnier de Roanne, quand il compare ce qu'il s'est passé à Montbrison (Loire) en 2011 : "on n'a pas fermé, certes. Mais à Montbrison, il n'y a plus de tribunal de grande instance. Il reste un tribunal d'instance et un conseil de prud'hommes. Et cela a été très lourd pour le tribunal de grande instance de Saint-Étienne d'absorber Montbrison." La conférence des barreaux de Rhône-Alpes (COBRA) a commandé un audit sur l'impact que pourrait avoir la suppression du tribunal de Roanne. Les conclusions devraient être connues dans les prochaines semaines.

La Loire sera-t'elle une exception ?

Si jamais le gouvernement retient la piste de la suppression du tribunal de Roanne était confirmé, Pierre-Yves Lucchiari va défendre deux arguments : "dans cette proposition de loi, nous avons constaté une exception : la possibilité qu'il y ait deux tribunaux dans un département, en fonction d'un critère géographique et d'un critère démographique. Le département de la Loire est un territoire très étendu. À Roanne, nous recevons des personnes qui viennent de la frontière de la Saône-et-Loire et de la frontière du Lyonnais, vers Belmont-de-la-Loire. L'autre élément sur lequel nous allons insisté si nous sommes concertés, c'est le fait que nous avons le centre de détention à Roanne avec environ 600 détenus." Et le combat est suivi à Saint-Étienne. En début d'année, l'ordre des avocats a signé une motion contre le gouvernement.