Roanne : incidents à la piscine du Nauticum, un jeune placé en garde à vue

Un jeune mineur placé en garde à vue à Roanne. Il est accusé d’être auteurs d’incidents au Nauticum, la piscine de l’agglomération.

Il fait chaud et les piscines sont pleines. Et parfois les esprits s'échauffent également dans les bassins. C’était le cas cette semaine à Roanne où un jeune a été placé en garde à vue. Des incidents qui se sont produits au Nauticum. Une piscine qui peut accueillir 1300 personnes en même temps.

Les plus grands face aux plus petits

Des incidents qui se sont produits entre deux groupes des jeunes. Des plus grands âgés de 14 à 18 ans face à des plus petits de 10-11 ans. Des chamailleries qui ont dépassées les limites autorisées d'autant que dans l'eau les bagarres qui dégénèrent peuvent très vite devenir dangereuses. Alors la police a voulu frapper un grand coup histoire de couper court à ce genre de violences. Histoire aussi, au tout début du mois d'août, de ne pas être embêté plus longtemps. Un jeune a donc été arrêté au milieu de la semaine. Il a été placé en garde à vue.

En fait il a été arrêté alors qu'il revenait se baigner au Nauticum et qu'il a été reconnu comme étant un des fauteurs de troubles. Du côté du parquet, on ne veut pas communiquer sur cette affaire, mais on indique qu'il y aura bien une réponse pénale. Le jeune sera donc poursuivi d'une manière ou d'une autre.

Calme pour le moment à Saint-Étienne

A Saint-Étienne, il y a 2 ans, en 2015, la mairie avait eu à faire à de nombreux incidents. Notamment lors des journées de canicule. Les nageurs ne voulaient pas sortir de l’eau à la fermeture provoquant des incidents. Cette année, malgré la chaleur, tout le va bien. Il y a pourtant en ce moment 800 à 1000 baigneurs chaque jour qui passe chaque jour les portes de la piscine Raymond Sommet (la seule ouverte actuellement dans la ville). Du monde en plus également parce que la baignade à Saint-Victor est interdite.

La dizaine d'agents de sécurité embauchée l’an passé et les rondes de la police municipale font effets estime Charles Dallara, élu en charge des questions de sécurité publique : « La police passe dans la journée de manière aléatoire et est présente au moment de la fermeture de 18h à19h. La présence de la police a apaisé les sorties ».