Roanne : mise en examen de la conductrice impliquée dans l'accident ayant coûté la vie à deux personnes

La conductrice d'une voiture sans permis ayant tué deux personnes, dimanche 8 janvier à Roanne, dans la Loire, a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, ce mardi 10 janvier. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire "lors de la conduite d'un véhicule", et considère que le refus de priorité est une circonstance aggravante.

L'alcool n'est pas la cause de l'accident

En revanche, les résultats de la contre-expertise confirment que la femme de 53 ans roulait avec moins de 0,1 gramme d'alcool par litre de sang et qu'il ne s'agit donc pas de la cause de l'accident. Lors de sa garde à vue, la conductrice expliquait avoir bu seulement deux verres dans la matinée. Dans le Code de la route, la limite est de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang ; au-delà, le conducteur s'expose à une contravention.

Dimanche, vers 16 heures, une voiture sans permis et une moto se sont percutées dans le centre-ville de Roanne. La moto s'est encastrée au niveau du côté passager de la voiturette. Le pilote de 24 ans et le passager de 76 ans sont tous les deux décédés avant l'arrivée des secours. Le passager de la voiture était le compagnon de la conductrice. Les autopsies des deux victimes sont en cours afin de connaître les causes de la mort. Les résultats devraient être connus dans les prochains jours.