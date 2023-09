Roanne : la famille de l'homme retrouvé mort noyé dans sa piscine dépose plainte pour meurtre

Depuis la découverte du corps d'un homme de 45 ans, le 12 avril, dans une piscine de Roanne, le mystère plane autour de cette affaire. Le parquet de Roanne, en charge du dossier depuis le début, a tout tenté pour obtenir des réponses. Mais ni les premières investigations, ni les recherches complémentaires menées dans le cadre d'une information judiciaire pour recherche des causes de la mort, n'ont livré d'élément déterminant. Selon le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini, la thèse de l'accident est impossible, notamment parce que le corps a été retrouvé sous la bâche tendue de la piscine. Restent les thèses du suicide et du meurtre, mais il n'y a aucune trace de coup ou de violence sur le corps de la victime, ni d'empoisonnement. Et une noyade volontaire parait peu probable dans 1 mètre 30 d'eau.

ⓘ Publicité

Plainte avec constitution de partie civile

Les recours sont épuisés au parquet roannais, même si le procureur estime qu'il faut poursuivre les investigations, que la famille doit avoir des réponses. C'est pour cela qu'elle a déposé plainte pendant l'été auprès du doyen des juges d'instruction du pôle judiciaire de Saint-Étienne, comme le révélait ce mercredi le quotidien La Tribune-Le Progrès . Une plainte contre X pour meurtre, avec constitution de partie civile. Le procureur de Saint-Étienne peut donc décider d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre, ce qui permettrait d'étendre le champ des recherches, et de ne pas rester concentré sur la victime. Le procureur de Roanne a déjà fait savoir qu'il ferait les réquisition nécessaires, le cas échéant, pour se dessaisir du dossier, afin de permettre la poursuite des investigations.