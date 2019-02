Roanne : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver une femme disparue depuis un an

Roanne, France

Une femme de 58 ans est portée disparue depuis mars 2018 dans le Roannais. Les faits viennent d'être portés à la connaissance de la gendarmerie, qui lance un appel à témoins pour cette disparition inquiétante. C'est sa famille qui a alerté les services de recherches en début de semaine.

Nadine Desmures n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis un an. Elle est domiciliée sur la commune de Renaison, et vivait de façon recluse selon ses proches et n'avait pas vraiment de liens avec sa famille. C'est pour cela que la disparition n'a pas été signalé plus tôt. Elle pourrait circuler à bord d'une voiture Audi TT cabriolet de couleur gris clair, ce véhicule n'aurait pas été vu par la famille depuis la disparition de la femme.

⚠️🔴 Appel à témoins lancé par la gendarmerie au sujet d'une disparition jugée inquiétante d'une personne majeure.

La personne n'a plus été vue depuis mars 2018 et les faits viennent d'être portés à notre connaissance. pic.twitter.com/obhxu39wRm — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) February 13, 2019

Plusieurs témoignages ont déjà été recueillis, mais la gendarmerie n'a aucune piste pour l'instant. Si vous avez des informations, contactez la brigade de gendarmerie de Renaison au 04 77 64 40 52 ou la brigade de recherches de Roanne 04 77 67 06 22.