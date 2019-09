Roanne : la greffe de Jennifer, atteinte d'une leucémie, a pris à 100%

Roanne, France

"Nous venons de passer une nouvelle étape", écrit Jennifer sur la page Facebook qui lui est consacrée. La jeune femme, atteinte d'une leucémie aigüe, a subi une greffe de moelle osseuse le 28 mai dernier et les nouvelles sont rassurantes.

La jeune femme, dont le combat avait entraîné une grande chaîne de solidarité, donne de ses nouvelles: " Nous avons atteint les trois mois post greffe avec une prise de greffon à 100%. Nous avons eu des périodes plus ou moins compliquées mais les médecins ont réussi à maîtriser tout ça rapidement et je les remercie".

Jennifer reste prudente

Jennifer sait malgré tout que rien n'est gagné : "Je prends les étapes une par une et me voilà à l'étape suivante encore plus forte et toujours aussi battante grâce à ma petite famille". La jeune femme rappelle que le combat contre la leucémie n'est pas terminé : "Continuez à informer et aller faire le don du sang et de la moelle osseuse".

Olivier, son mari, avait lancé un appel au don de moelle osseuse en avril dernier sur France Bleu. 1.500 donneurs potentiels avaient alors contacté l'établissement français du sang (EFS) qui avait finalement identifié un donneur compatible sur ses fichiers.

Le message de la jeune femme sur Facebook