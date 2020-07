Roanne : le ministre de la Justice est arrivé au centre de détention

Après la prise d'otage survenue ce mercredi matin au centre de détention de Roanne, le ministère de la Justice avait annoncé par communiqué la venue sur place du garde des Sceaux. Eric Dupond-Moretti est arrivé à l'établissement pénitentiaire roannais vers 16h30. Il a organisé ce déplacement pour "saluer les équipes" mobilisées pendant la prise d'otage.

Un détenu a retenu pendant quelques heures son épouse, alors qu'elle lui rendait visite au parloir en fin de matinée. Les Équipes Régionales d'Intervention et de Sécurité ont été appelés en renfort depuis Lyon. L'otage a été libérée vers 13h15, et quelques minutes plus tard, le détenu s'est rendu. Cet homme incarcéré pour des faits de violences réclamait son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.