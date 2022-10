Roanne : le père soupçonné d'avoir frappé l'agresseur présumé de sa fille a été placé sous contrôle judiciaire

Le père de famille qui a passé à tabac un adolescent qu'il soupçonnait d'être l'agresseur de sa fille, a été placé sous contrôle judiciaire ce vendredi 28 octobre, par le parquet de Roanne. Trois de ses amis sont également concernés par cette mesure, puisqu'ils l'auraient aidé à rouer de coups le jeune homme de 16 ans, à l'aide notamment d'un bâton et d'un câble électrique.

Les quatre hommes seront jugés le 24 janvier 2023 au tribunal correctionnel de Roanne, pour violence en réunion avec armes par destination ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours. En attendant leur procès, ils doivent donc respecter un contrôle judiciaire :

obligation de pointer une fois par semaine au commissariat

interdiction d'entrer en contact avec la victime (qui est incarcérée)

obligation de répondre aux convocations

interdiction de quitter le territoire français

interdiction de porter une arme.

"Un dossier de violence classique" - le procureur de Roanne

Le père de famille et ses amis sont tous connus de la justice. Lui avait été condamné en 2014 à quatre ans de prison dont un avec sursis pour vol avec violence dans un tabac roannais.

"Je n'ai pas jugé utile de saisir un juge d'instruction, explique le procureur de la République de Roanne Abdelkrim Grini, parce qu'il reconnaît les faits. C'est un dossier de violence classique comme malheureusement nous avons l'habitude d'en voir beaucoup et comme nous avons l'habitude d'en juger quasiment tous les jours. L'ensemble des investigations ont été faites ces derniers jours donc pour moi c'est terminé, jusqu'au jugement".

Quant à l'adolescent de 16 ans, originaire de Guinée et soupçonné d'avoir sexuellement agressé l'enfant de six ans, il est en détention provisoire et mis en examen pour agressions sexuelles aggravées sur mineure de moins de 15 ans. Bien que la mère de la fillette assure l'avoir surpris chez elle, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21, il nie toute agression sexuelle.