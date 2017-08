Roanne : les avocats ont peur de voir disparaître leur tribunal

La rentrée judiciaire promet d'être tendue notamment dans le nord de la Loire. Les avocats du barreau de Roanne viennent d’écrire au membre du gouvernement et au président de la République car ils craignent la disparition de leur tribunal.

Au milieu de l'été les avocats du bateau de Roanne ont décidé de se faire entendre. Ils viennent d'adresser une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron et à sa garde des sceaux Nicole Belloubet. Ils demandent des garanties sur le maintien du tribunal de Roanne. Pour le moment rien d'officiel mais des rumeurs qui disent que le gouvernement ne voudrait garder qu'un seul tribunal de première instance par département.

Réforme brutale et rapide

Une proposition de loi pour le redressement de la justice au Sénat a également été déposée à la fin juillet. Et puis surtout le bâtonnier de Paris a parlé d'une réforme "brutale" et "rapide'" en préparation. Alors les avocats de Roanne ont voulu prendre les devants.

Et c'est pour ça que Roland Vignon - le bâtonnier de Roanne- a écrit cette lettre au plus haut de l’État. Le scénario qui est visiblement envisagé c'est un seul tribunal de grande instance par département. Donc Roanne serait rayé de la carte judiciaire au profit de Saint-Étienne. Et si Roland Vignon - le bâtonnier de Roanne a pris le temps d'écrire ce courrier au cœur de l'été, c'est qu'il pense qu'il faut montre très vite au créneau. Des avocats qui haussent le ton au nom des justiciables. Notamment parce que, selon-eux, les délais seront bien plus longs pour les Roannais si les affaires sont traitées à Saint-Étienne.

Un millier d’affaires jugées

En tout cas lors de la dernière audience de rentrée le procureur de la République de Roanne Eric Jallet avait mis l'accent mis sur le manque de magistrats et de personnel dans ce tribunal. En 2016, plus de 11.000 personnes se sont adressées au tribunal roannais. Le tribunal correctionnel qui a rendu des jugements sur un millier d'affaires.