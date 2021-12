Roanne : les conducteurs du réseau STAR exercent leur droit de retrait après l'agression d'un chauffeur

Les bus ne circulent plus depuis ce lundi après-midi à Roanne, après l'agression d'un chauffeur à l'arrêt Hôtel de ville. Les conducteurs exercent leur droit de retrait jusqu'à ce lundi soir et demandent l'organisation d'une réunion avec des représentants de la police et de la justice.

Un chauffeur de bus frappé au visage

Un chauffeur de bus, âgé de 60 ans, était sur le point de terminer son service, quand il a été agressé ce lundi vers 13h. Alors qu'il venait de stationner son bus à l'arrêt Hôtel de ville, en attendant qu'un de ses collègues prenne la relève, un passager de son bus l'a pris à partie. On ne sait pas encore comment cela s'est précisément déroulé et les mots qui ont été échangés entre les deux individus, mais des coups ont été portés par l'agresseur présumé. "Au moins deux ou trois coups de poing sur le visage" selon Pascal Mirabel, contrôleur sur le réseau STAR et délégué syndical FO. Ce dernier dénonce des incivilités et une fraude en hausse sur l'ensemble du réseau. Le chauffeur, l'agresseur présumé et un témoin ont été entendus ce lundi soir par la police. Le chauffeur de bus agressé a fait part de son intention de porter plainte.

Reprise du service ce mardi matin

Suite à cette agression, les conducteurs de bus du réseau STAR ont voulu marquer le coup et exercer leur droit de retrait, jusqu'à ce lundi soir. Ils prévoient de reprendre leur service dès ce mardi matin, mais réclament une réunion pour faire le point sur ces questions de sécurité.