Roanne : mystère après la noyade d'un homme dans sa piscine

C'est un décès mystérieux qui a eu lieu à Roanne (Loire) mardi. Le corps sans vie d'un homme de 45 ans a été retrouvé flottant dans sa piscine, mais la bâche de protection était parfaitement en place. "La seule thèse que j'écarte totalement c'est l'accident", explique dans ces circonstances le Procureur de la République de Roanne Abdelkrim Grini, "Il n'a pas pu tomber et se retrouver avec la bâche parfaitement tirée. Et puis la piscine est peu profonde, un mètre seulement".

ⓘ Publicité

L'autopsie réalisée ce 12 avril ne révèle aucune trace de coup, aucune trace de lutte, aucune trace non plus sur le crâne de la victime, ce qui aurait pu indiquer qu'on lui ait maintenu la tête sous l'eau pour le noyer. Rien, a priori, qui va dans le sens d’un meurtre et de l'intervention d'un tiers. Le corps n'a pas non plus été déplacé post-mortem.

Des analyses toxicologiques pour confirmer ou non la thèse du suicide

Les premières constatations confirment également que cet homme n'a pas fait de crise cardiaque ou de rupture d’anévrisme. Reste donc, selon le procureur de la République, l’hypothèse du suicide. "Sauf que les médecins expliquent qu'il est quasi impossible de se noyer volontairement. Le cerveau, par réflexe de survie, essaiera de s’en sortir. La seule solution est qu'il ait ingéré des substances pouvant fortement altérer son discernement", précise Abdelkrim Grini.

Une hypothèse qui sera confirmée ou infirmée par les analyses toxicologiques, dont les résultats seront connus dans une à deux semaines. En attendant, les proches de cet homme, qui avait un travail et une compagne, n'évoquent pas de tendance suicidaire.