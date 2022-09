Roanne : pour les autorités c'est "tolérance zéro" après les violences de ce week-end

"Nous ne lâcherons pas", " Nous irons jusqu'au bout", " c'est tolérance zéro". Ce lundi 12 septembre le Maire de Roanne, le Procureur de la République, le Commissaire de police ainsi que le Sous-Préfet de Roanne étaient sur le même ton. Ce week-end, vendredi soir et samedi soir, des voitures ont été incendiées dans des quartiers de la commune, et des pompiers et policiers ont été pris à partie. Les autorités n'entendent rien laisser passer. D'autant plus, que selon le Procureur de la République, des violences entre jeunes ont également eu lieu le week-end précédent. Le tout sur fond de lutte contre les trafics et les incivilités dans les quartiers Saint-clair et du Parc.

" S'il faut, j'irai les chercher à six heures du matin au pied du lit ! " ( Procureur de la République de Roanne )

Une première personne a été interpellée, un adolescent de seize ans, mais d'autres enquêtes sont en cours précise le Procureur de la République de Roanne. Abdelkrim Grini s'adresse même directement aux auteurs des faits : _"_Les personnes qui doivent être inquiètes, ce sont les délinquants. S'il faut, j'irai les chercher à six heures du matin au pied du lit ! On ne lâchera pas et _on viendra vous chercher et on vous présentera et on vous défèrera à la justice"_détaille-t-il.

Même son de cloche du côté de la municipalité. Le Maire de Roanne assure que la vidéosurveillance devrait faciliter la tâche dans les enquêtes en cours. Lui, de son côté, se dit prêt à aller encore plus loin : "Ces jeunes qui commettent ces actes de violence, ne se rendent peut être pas compte de leur gravité, mais ils vont s'en rendre compte quand leurs familles seront expulsées des logements qui appartiennent au bailleur public dont je suis le président" affirme Yves Nicolin.

Le maire a également demandé des renforts de police à la fois pour le maintient de l'ordre et pour renforcer les effectifs mobilisés sur les enquêtes. Une demande étudiée de près par la préfecture assure le Sous-Préfet de Roanne, Hervé Gérin :"C'est aussi un travail de coordination. D'une part, police nationale en son sein sur le plan départemental, voire zonal, et aussi avec la police municipale qui va adapter aussi son mode d'action".

Un jeune de 16 ans interpellé

Une première personne a été interpellée au cours du week-end. Il s'agit d'un jeune de 16 ans qui s'est rendu à l'hôpital pour faire soigner ses blessures, en l'occurrence des brûlures. Lors de sa garde à vue il a reconnu avoir incendié une voiture mais il n'explique pas son geste, il ne donne pas de mobile selon le Procureur de la République de Roanne.

Qui plus est, ce jeune était jusqu'ici inconnu des services de police et de justice. Il sera jugé par le Tribunal pour enfant le 15 décembre prochain, d'ici là il est placé sous contrôle judiciaire.

Selon le procureur de la République, deux plaintes ont été déposées par des particuliers. De leur côté, la mairie de Roanne, Roannais Agglomération et le SDIS 42 vont également porter plainte.