Roanne : trois hommes équipés d'armes de poing et de machette braquent un couple de septuagénaires

Trois hommes cagoulés et armés ont braqué un couple de septuagénaires propriétaires de l'entreprise Paput Boissons à Roanne dans la Loire, jeudi 10 juin vers 22h30. Ils se sont introduit au domicile du couple et l'ont menacé afin d'obtenir des bijoux et environ 2.000 euros. Une enquête est ouverte.